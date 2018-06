Bertin candidato minoranza alla presidenza Consiglio

I gruppi di minoranza dell'Union Valdotaione, Union valdotaine progressiste, Impegno civico e Movimento 5 stelle chiedono un presidente del Consiglio regionale super partes e candidano Alberto Bertin in contrapposizione alla designazione della maggioranza di Antonio Fosson. "Non vi è stato alcun confronto con i gruppi dell'opposizione sulla candidatura proposta dalla maggioranza; si tratta invece di una figura di primus inter pares e super partes", spiega Daria Pulz, capogruppo di Impegno civico. Anche Renzo Testolin (Uv) ha lamentato "il passaggio forzato" della maggioranza: "Ci sono movimenti che chiedono ad altri di dare segnali importanti, penso ad Alpe in particolare - ha aggiunto - e poi non hanno la stessa filosofia nella loro condotta".