Ztl Aosta, Tar respinge ricorso

(ANSA) - AOSTA, 25 GIU - Il Tar della Valle d'Aosta ha respinto il ricorso con cui 29 persone, tra commercianti e residenti del centro storico del capoluogo regionale - supportati anche da Federconsumatori - chiedevano l'annullamento delle nuove norme sulle Ztl in vigore dal marzo scorso. "Occorre sottolineare come, in particolare dopo le modifiche operate con la successiva delibera n. 23/18, le prescrizioni adottate, per un verso, non eliminano né incidono in modo da sostanzialmente escludere la libertà di movimento con riguardo tanto ai residenti, quanto ai commercianti, e, per altro verso, sono comunque funzionali alla tutela del fine di maggiore sicurezza che il Comune ha inteso perseguire", si legge nella sentenza. Riguardo ai rincari per le aree di sosta blu, il Comune "ha provveduto ad una razionalizzazione e semplificazione dell'utilizzo delle soste a pagamento, in un'ottica di miglior gestione della cosa pubblica, interesse avente anche tutela costituzionale".