Parte legislatura, Rollandin presiede primo Consiglio regionale

Sarà l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin a presiedere domani, alle 9, il primo Consiglio regionale della legislatura. Spetta infatti al consigliere anziano la gestione dell'aula in apertura dell'assemblea, mentre il segretario sarà Manuela Nasso, la più giovane. Dopo la convalida delle elezioni e il giuramento dei consiglieri, si procederà con l'elezione del Presidente del Consiglio per cui è necessaria la presenza in aula di 24 componenti. Il designato dalla maggioranza (Lega, Alpe, Mouv, Pnv e Stella Alpina) è il leghista Paolo Sammaritani.

Successivamente è prevista la nomina dell'ufficio di presidenza (due vice presidenti e due consiglieri segretario). Il regolamento del Consiglio regionale prevede poi l'elezione del Presidente della Regione, che dovrà prima illustrare il programma, il numero e l'articolazione degli assessorati e i componenti della Giunta. In base agli accordi politici, in fase di perfezionamento, la candidata presidente Nicoletta Spelgatti (Lega) proporrà i nomi di Stefano Aggravi (Lega - bilancio e finanze), Stefano Borrello (Stella Alpina - opere pubbliche), Elso Gerandin (Mouv - agricoltura, ambiente e protezione civile), Claudio Restano (Pnv - turismo, commercio, istruzione e cultura) e Chantal Certan (Alpe - sanità, welfare e sport). Le deleghe dello 'sviluppo economico', destinate a un assessore tecnico, potrebbero intanto essere assunte ad interim dal presidente della Regione.