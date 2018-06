Heineken-Regione, procura apre fascicolo

Il pm Luca Ceccanti ha aperto un fascicolo modello 45, ovvero per atti non costituenti notizia di reato, a seguito della relazione della Sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta sui rapporti tra Heineken Italia e Regione. Nel documento contabile si fa "specifico riferimento" a un possibile "abuso d'ufficio". Se il reato fosse collegato all'acquisto del complesso industriale di Pollein, i termini di prescrizione (sei anni) scatterebbero a breve: il periodo di riferimento è il 2012, quando - tra l'altro - il Consiglio Valle, il 18 dicembre, diede il via libera all'operazione da 20 milioni di euro. "La gestione - si legge nella relazione - degli asset immobiliari regionali, per il tramite della finanziaria regionale e la società oggetto della presente indagine, ha posto in rilievo numerosi profili critici ed ha condotto all'emersione di fattispecie rilevanti non soltanto per il loro impatto sulla finanza regionale ma anche per la potenziale integrazione di condotte penalmente rilevanti".