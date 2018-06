Corte dei conti, Autoporto Vda? Immotivata partecipazione regionale

"Non risulta sostenuto da motivazione alcuna" il mantenimento della partecipata regionale Autoporto Valle d'Aosta spa. Lo scrive la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta nella deliberazione di verifica del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni, detenute direttamente e indirettamente dalla Regione Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio regionale il 21 settembre 2017. Nel documento i giudici contabili sottolineato la 'non conformità' alle "prescrizioni di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e invitano la Regione "ad assumere le iniziative necessarie per superare le criticità riscontrate". Più in generale, "con riferimento al mantenimento delle 27 partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione Valle d'Aosta" il Consiglio Valle "non ha ritenuto di fornire alcuna motivazione della decisione adottata, così violando i precetti normativi".

L'attività dichiarata per Autoporto - "la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante" - appare "analoga o similare" a quella della società Struttura Valle d'Aosta srl. La partecipata andava quindi razionalizzata con "l'alienazione, la cessione o la realizzazione di un piano di riassetto per il suo mantenimento", scrive la Sezione di controllo (presieduta da Giuseppe Aloisio).

Riguardo alle società di impianti a fune - Cervino spa, Courmayeur Mont Blanc Funivie spa, Funivie Monte Bianco spa, Funivie Piccolo San Bernardo spa, Monterosa spa e Pila spa - "l'intervento di razionalizzazione avrebbe consentito di porre un argine ai costanti risultati d'esercizio negativi delle partecipate Funivie Piccolo San Bernardo spa e Monterosa spa".

Si sarebbe poi dovuto procedere "senza indugio" alla "immediata adozione di specifiche azioni di razionalizzazione" per le "società Complesso Ospedaliero Umberto Parini - Coup srl e Nuova Università Valdostana - Nuv srl". E "dubbi ancora maggiori suscita il mantenimento della partecipazione in Progetto Formazione scrl e Sima spa, senza che sia stato previsto alcun intervento di razionalizzazione".

"Si caratterizza per l'assenza di sostanziali motivazioni" anche "il mantenimento della partecipazione in Struttura Valle d'Aosta srl, subordinata all'adozione di un piano di razionalizzazione per il contenimento dei costi".

La deliberazione del Consiglio regionale volta ad "alienare le società S.i.t. Vallée Soc. Cons. arl, Air Vallée Spa e Regional Airport Spa è stata adottata da un organo incompetente" dato che è "espressamente" di competenza della "Giunta regionale". Inoltre "sono state illegittimamente sottratte alla revisione straordinaria le società partecipate dalla Compagnia valdostana delle acque - Cva spa, di cui non è dato conoscere alcun elemento, inopinatamente non desumibile dalla deliberazione del Consiglio regionale".