Varisella, con Lega solo amministrazione

"Con la Lega noi possiamo intravedere solo un discorso amministrativo e non un'alleanza di idee". Lo ha detto Pietro Varisella, vice presidente di Alpe nell'intervento di apertura del congresso del movimento.



"Questa Regione è abbandonata e ferma - ha proseguito Varisella - e la gente chiede di essere governata e che siano prese delle decisioni". Secondo quanto riferito dal vice presidente uscente di Alpe "nei numerosi incontri con la Lega abbiamo ribadito che noi avremmo mantenuto le mani e la voce libere in tutti i giudizi che esprimeremo nei confronti del governo nazionale e anche sulle posizioni del governo regionale che non ci vedranno d'accordo".

Voci di dissenso sull'accordo con la Lega per il Governo regionale si sono levate nel corso del dibattito al congresso di Alpe. Marco Gheller ha chiesto ai consiglieri regionali "di fermarsi prima che sia troppo tardi, per il bene della Valle d'Aosta". "Noi e la Lega - ha spiegato - siamo agli antipodi, vorrei che questo divario fosse evidente". Critiche anche la vice presidente Carmen Jacquemet ("la Lega è troppo differente da noi") e la consigliera comunale di Aosta Giuliana Lamastra ("noi un accordo con la Lega di Salvini non lo possiamo fare, quelli della Lega li conosciamo bene al Comune di Aosta").

A sostegno della scelta di aderire alla nuova maggioranza regionale 'a 18' è intervenuto, tra gli altri, il consigliere regionale, Albert Chatrian, che ha spronato i militanti ad "avere coraggio ed ha illustrato le deleghe assessorili che Chantal Certan assumerà nella nuova Giunta: "il fatto di esserci assunti la grossissima responsabilità del welfare e della sanità ci porterà a dover affrontare nei prossimi anni una riforma epocale del settore".





Cuneaz candidato unico a presidenza - Il vice sindaco di Sarre, Roberto Cuneaz, è il candidato unico alla presidenza di Alpe al congresso del movimento in corso di svolgimento ad Aosta. Sarà affiancato dai due vice Eric Centelleghe e Erica Rudda.