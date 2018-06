Furti a Valtournenche, due arresti

(ANSA) - AOSTA, 23 GIU - I Carabinieri di Breuil-Cervinia hanno arrestato due trentenni, B.C. e F. M., residenti nel biellese, accusati di alcuni colpi messi a segno lo scorso inverno in una ferramenta di Valtournenche e in garage della zona. Tra la refurtiva figurano utensili e anche una bicicletta del valore di 3.000 euro. L'individuazione di uno dei responsabili è avvenuta durante un controllo in un cantiere edile da parte dei militari che lo hanno riconosciuto confrontando le immagini dei sistemi di videosorveglianza visionate durante le indagini. Da qui è stato identificato anche il complice. L'arresto è stato eseguito su ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Aosta.