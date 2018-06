Visita guidata a mostra Larry Rivers

(ANSA) - AOSTA, 22 GIU - Una visita guidata d'eccezione per la mostra 'Larry Rivers - Dalla Pinacoteca Agnelli I tre volti di Primo Levi', allestita al Castello Gamba di Chatillon: mercoledì 27 giugno prossimo, alle 18, sarà la curatrice Marcella Pralormo, direttrice della Pinacoteca Agnelli, a guidare il pubblico in un inedito percorso di scoperta della figura dell'artista americano Larry Rivers, attraverso i tre ritratti di Primo Levi realizzati dall'artista americano ed esposti a Chatillon fino al 23 settembre. Le opere furono comprate da Giovanni Agnelli durante un viaggio a New York nel 1987, dopo la scomparsa di Primo Levi. La visita e l'ingresso al castello per l'occasione saranno ad ingresso libero.