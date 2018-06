Sport torna nelle piazze di Aosta

(ANSA) - AOSTA, 22 GIU - Lo sport torna in piazza ad Aosta dal 29 giugno al primo luglio per l'ormai tradizionale kermesse sportiva che quest'anno sarà intitolata a Maicol Castelnuovo, il giovane portiere morto lo scorso anno durante la manifestazione.

Nella centrale piazza Chanoux, che sarà il cuore organizzativo dell'evento, nelle piazze Roncas e San Francesco, ma anche nel campetto del Puchoz e del Convitto regionale Federico Chabod si svolgeranno il torneo di calcio a 5 e il Terzo Trofeo di Basket Città di Aosta. Previste anche numerose iniziative collaterali come esibizioni di calcio e basket freestyle e un torneo di Calcio Balilla e PlayStation in Piazza Roncas. L'iniziativa è stata presentata oggi dal presidente dell'Asd valdostana Walter Pizzurro e dall'assessore allo sport del Comune di Aosta, Carlo Marzi.