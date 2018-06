Corte conti: Heineken-Regione, condotte penalmente rilevanti

(ANSA) - AOSTA, 22 GIU - "La gestione degli asset immobiliari regionali, per il tramite della finanziaria regionale e la società oggetto della presente indagine, ha posto in rilievo numerosi profili critici ed ha condotto all'emersione di fattispecie rilevanti non soltanto per il loro impatto sulla finanza regionale ma anche per la potenziale integrazione di condotte penalmente rilevanti". Lo scrive la Sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta nella relazione sul controllo sulla legittimità dell'acquisto dello stabilimento Heineken di Pollein e sugli "articolati rapporti finanziari intercorsi tra le società Finaosta Spa, Sima Spa, Struttura Valle d'Aosta srl e Heineken Italia spa". In ambito penale, la Sezione di controllo fa "specifico riferimento" al reato di "abuso di ufficio".

Profili che "impongono, per il futuro l'adozione di modelli di gestione aderenti al dettato normativo (di provenienza nazionale e comunitaria) ed ispirati ai principi della concorrenza e dell'imparzialità, principio che ogni amministrazione è chiamata ad osservare nella gestione delle risorse provenienti dalla pubblica contribuzione".

In particolare, nella relazione vengono presi in esame: l'accordo del 2006 tra Finaosta spa, Sima spa (al 51% di Heineken Italia e al 49% di Finaosta), Heineken Italia e Struttura Valle d'Aosta; il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra Sima spa e Heineken Italia spa; il contratto di veicolazione dell'immagine ed il collegamento negoziale; la possibile emersione di "aiuto di stato"; gli aumenti di capitale ed i divieti di legge; la vendita con patto di riaffitto del complesso immobiliare di Pollein.

