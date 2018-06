Spelgatti, al lavoro su programma e Giunta

La definizione del programma del governo "di cambiamento e di discontinuità" e l'individuazione dei "ruoli apicali": su questi dossier sono al lavoro da questa mattina due distinte commissioni formate dai rappresentanti di Lega, Stella Alpina-Pnv, Mouv e Alpe con l'obiettivo di far partire la legislatura, arrivando in orario per martedì prossimo 26 giugno, data del primo consiglio regionale.

"Siamo già partiti in maniera serrata - spiega Nicoletta Spelgatti, leader della Lega valdostana e presidente della Regione in pectore - perché i tempi sono strettissimi, abbiamo creato delle commissioni che si stanno riunendo". "La scelta - aggiunge - è stata quella di partire a 18, ma il progetto rimane aperto ad altre forze o altri singoli che volessero aderire a questo governo, entrando in un'ottica di discontinuità: chi si approccia deve capire qual è l'ottica di riferimento".

Secondo Spelgatti "Emily Rini ha dichiarato di non rivendicare alcun posto apicale, e quindi presidenza del Consiglio e assessorati, e per questo la ringrazio perché è la dimostrazione che il nuovo può partire, un progetto completamente differente e il suo è l'approccio corretto".