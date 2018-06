Maturità, stop prova per plico sbagliato

Prova di maturità sospesa dopo un'ora dall'inizio, quando ci si è accorti che la traccia data agli studenti era sbagliata: è accaduto oggi in un istituto magistrale di Verrès (Aosta). L'intoppo - secondo quanto ha appreso l'ANSA - è stato causato da una variazione di assegnazione di un codice da parte del Ministero dell'Istruzione. Dopo che la commissione ha segnalato l'anomalia, riscontrando che la prova non era attinente al programma dell'indirizzo di studio, il Ministero ha reso disponibile il plico corretto e la prova è ricominciata. In un'altra scuola magistrale, ad Aosta, lo stop è stato disposto prima di distribuire le tracce ai maturandi.



Viérin, fare chiarezza su problemi seconda prova - "La gravità dei fatti ci impone di fare senza ritardo la giusta e dovuta chiarezza su quanto accaduto, sulle ragioni e sulle responsabilità". E' quanto il presidente della Regione, Laurent Viérin, ha scritto all'assessore regionale all'istruzione e cultura, Emily Rini e al sovrintendente agli studi Fabrizio Gentile a proposito del ritardo della seconda prova di maturità negli istituti magistrali di Verrès e Aosta dovuta ad un errore di invio del plico.