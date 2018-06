Eroina in auto, aostano patteggia 2 anni e 6 mesi

Ha patteggiato due anni e sei mesi di reclusione e una multa di duemila euro Antonio Sirianni, l'aostano di 38 anni arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 60 grammi di eroina. Il processo con giudizio direttissimo si è svolto davanti al giudice del tribunale di Aosta Maurizio D'Abrusco, che nei suoi confronti ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'uomo, difeso dall'avvocato Valeria Fadda, era stato fermato martedì scorso in auto al casello autostradale di Aosta. Il cane antidroga aveva fiutato lo stupefacente all'interno del suo marsupio, dove c'erano anche un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. Viaggiava con una donna, sua coetanea, trovata in possesso di quasi 4 grammi di eroina e uno di hashish e che è stata quindi segnalata all'autorità prefettizia come consumatrice. L'accusa era rappresentata dal pm Luca Ceccanti.