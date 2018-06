Spelgatti, ora al lavoro su programma

Nicoletta Spelgatti, candidata presidente della Regione Valle d'Aosta in pectore, parla di "incontro proficuo" all'uscita della riunione tra Lega e le forze autonomiste Alpe, Mouv', Ac-PnV-Sa e Emily Rini. Prosegue: "Abbiamo iniziato a parlare di programma per il cambiamento. Ora commissioni ristrette lavoreranno alla stesura di un documento condiviso per arrivare al 26 giugno, data di convocazione del primo Consiglio regionale, pronti per mettersi subito al lavoro". Sui ruoli in Giunta dice: "Non ne abbiamo ancora parlato, prima il programma". Intanto Spelgatti rinnova l'invito a chi volesse aderire al progetto: "Siamo aperti a tutti coloro i quali si riconoscano in un governo di discontinuità".