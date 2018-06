Rini, non rivendico posti apicali

"Non rivendico e non accetto alcun posto apicale nell'ambito di una eventuale formazione di una nuova maggioranza in Consiglio regionale". Lo ha detto il consigliere regionale Emily Rini, in occasione del primo incontro ufficiale con i gruppi di Lega Vallée d'Aoste, Stella Alpina-Pnv, Alpe e Mouv', volto alla formazione di una maggioranza dopo il voto del 20 maggio scorso. "Questa decisione, che antepone l'importanza del progetto in fase di elaborazione e il valore profondo della mia recente scelta politica alle legittime aspirazioni personali, vuole contribuire a dare, se possibile, maggiore slancio a un'azione che si vuole basare su un reale cambiamento e su una discontinuità con il passato" ha spiegato.

"Ho deciso di non chiedere alcun posto apicale in una eventuale futura maggioranza - prosegue - per non sminuire in alcun modo il fondamentale significato politico e personale del passaggio che mi ha portata a uscire dal movimento dell'Union Valdôtaine. Perché le scelte si devono basare su decisioni radicate e convinte e non devono essere spinte dal semplice richiamo di una poltrona da occupare, come invece insinuato grossolanamente da qualcuno in questi giorni". Nel corso dell'incontro il consigliere Rini ha sottoposto all'attenzione del tavolo alcuni punti programmatici dei quali si è fatta promotrice, "il cui inserimento all'interno di un eventuale futuro programma di governo è ritenuto fondamentale".