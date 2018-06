Impegno civico, Governo senza Lega-Uv

"Un governo sostenuto da tutte le forze presenti, escluse Union valdotaine e Lega, che unisca energie per compiere un atto di generosità concreta ed esprima una discontinuità rispetto al passato, senza dare spazio a visioni politiche xenofobe e nazionaliste, che stanno emergendo ovunque e riguardo alle quali la Valle d'Aosta pagherebbe cara la sua attuale miopia, e opponendosi con forza al sistema clientelare e di malgoverno di matrice unionista che abbiamo sopportato troppo a lungo". E' la proposta avanzata da Impegno Civico per la formazione di una maggioranza regionale dopo il voto del 20 maggio scorso.

Una "maggioranza che non solo guardi agli elementi comuni, metta insieme il meglio dei rispettivi programmi elettorali ma soprattutto permetta a chi sembra oggi aver deciso di aggrapparsi alla Lega di tornare indietro e scegliere di dare alla Valle d'Aosta un governo progressista e democratico".