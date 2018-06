60 grammi di eroina in auto, un arresto

Per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un trentottenne aostano, Antonio Sirianni, è stato arrestato dalla guardia di finanza. Controllato dopo essere stato fermato in auto, nel suo marsupio il cane antidroga ha trovato oltre 60 grammi di eroina, un bilancino di precisione, una sim e due cellulari. Il pm Luca Ceccanti ne ha disposto la custodia domiciliare. Nella borsa della coetanea che era con lui in auto sono stati trovati quasi 4 grammi di eroina e uno di hashish. Per questo la donna e' stata segnalata all'autorita' prefettizia come come consumatrice.