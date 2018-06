Torna War Reporting Training Camp

Giunto alla quarta edizione, torna anche quest'anno il 'War Reporting Training Camp', corso rivolto a giornalisti, fotoreporter, videomaker e a coloro che si muovono in aree di crisi. L'iniziativa si svolgerà ad Arvier, in Valle d'Aosta, da martedì 20 giugno a domenica 24 giugno. Il programma sarà diviso fra lezioni teoriche e prove pratiche.

"La scuola, nata da un'idea del fotogiornalista Ugo Lucio Borga e dal giornalista Cristiano Tinazzi, si pone l'obiettivo di impartire nozioni sulle procedure di primo soccorso su trauma bellico, sull'utilizzo dell'equipaggiamento di protezione e sulle conoscenze in merito alla sicurezza personale. I contesti in cui si trovano a operare i professionisti dell'informazione sono, infatti, sempre più rischiosi ed è fondamentale essere preparati e pronti ad affrontare eventuali emergenze". Le lezioni sono tenute da esperti in sicurezza e difesa, da operatori medici specializzati in medicina d'emergenza, da psicologi specialisti nella gestione dello stress.