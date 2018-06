Spaccata negozio Moncler, condanna a 3 anni

Tre anni di carcere per il furto con spaccata del 6 maggio 2017 nella boutique Moncler di Courmayeur (bottino 40.000 euro), messo in atto con due auto rubate poco prima nella concessionaria Nuova Autoalpina di Charvensod. La pena è stata inflitta dal gup Paolo De Paola a Ciprian Brasoveanu, di 36 anni, residente a Torino. Per Alexandru Istoc Andrei (32) il processo è stato sospeso in quanto irreperibile, mentre Lucian Dima Tudor (34) è stato rinviato a giudizio (processo il 15 ottobre) dopo che il pm Carlo Introvigne si è opposto al patteggiamento.

Arrivati da Torino, alle 4.34 i tre erano entrati nella concessionaria (rubate una 500 Abarth e una Alfa Romeo 159 Sw) per poi giungere alle 5.05 a Courmayeur, dove la porta in vetro della boutique era stata sfondata con un blocco di cemento.