Sindacati Casinò,azienda non rispetta accordo

"L'azienda non sta rispettando i contenuti dell'accordo sottoscritto nel luglio scorso e l'andamento non è in linea con quanto previsto dal piano di ristrutturazione aziendale approvato dal Consiglio Regionale".

E' quanto denunciano i sindacati Cgil, Cisl, Savt, Snalc e Uil al termine di una riunione per fare il punto sull'andamento del Casinò di Saint Vincent.

"Ancora una volta sono solo i lavoratori a rispettare gli accordi - si legge in una nota - contribuendo in prima persona al risanamento dei conti dell'azienda, mentre dall'altra parte non si vede nessun reale segnale di rilancio e di ristrutturazione. Ci si trova di fronte ad un'azienda e ad un management incapaci di dare reali risposte e di garantire una vera inversione di tendenza". "Considerato che nelle prossime settimane dovrebbe nascere un nuovo Governo regionale" i sindacati chiedono che "il dossier Casinò venga gestito con la massima urgenza e professionalità".