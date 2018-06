Marzi, con maggioranza a 18 non si governa

"L'ho detto e lo ribadisco: con una maggioranza a 18 non si governa la Valle d'Aosta". E' quanto dichiara all'ANSA Carlo Marzi, segretario di Stella alpina, in merito all'accordo tra la Lega e alcune forze autonomiste che ha portato a raggiungere quota 18 consiglieri. "Questi 18 devono dare un segno di discontinuità e cambiamento vero - spiega - che va oltre i personalismi e i veti personali per avere un governo programmatico vero. E un governo programmatico vero, viste le tematiche da affrontare, esclude a priori maggioranze così risicate". "Oggi dobbiamo parlare - conclude - con chi ha dato la sua disponibilità a parlare".