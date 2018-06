Jeunesse valdotaine, Rini non rispetta impegni

Il "comportamento" di Emily Rini che ha annunciato di abbandonare l'Union valdotaine "non è rispettoso dell'impegno preso nei confronti degli elettori un mese fa". Lo scrive in un documento la Jeunesse valdotaine.

"Questi continui cambiamenti di partito - scrive il movimento giovanile dell'Uv - che caratterizzano la politica a tutti i livelli sono moralmente ingiustificabili e non fanno altro che aumentare l'odio per la politica che caratterizza già molti nostri cittadini". Se Rini "desidera veramente il cambiamento all'interno dell'Uv sarà la benvenuta per lavorare con tutti coloro che (Jeunesse valdotaine compresa) credono che con il dialogo reale e un confronto sincero si possa finalmente rivoluzionare il movimento".