Ferrero (Mouv), solo assessori tecnici

Una Giunta regionale "interamente composta da assessori tecnici, nominati in base all'esperienza, ai titoli di studio e alle competenze": la proposta è del consigliere regionale di Mouv, Stefano Ferrero. "Sarebbe un gesto di cambiamento e di responsabilità che lascia fuori penosi tira molla figli di un modo di far politica nauseante", scrive Ferrero in un post su facebook. "Che la fame di poltrone e le ambizioni personali - aggiunge l'esponente di Mouv - non prevalgano ancora sugli interessi dei valdostani. Qualsiasi ipotesi di nuovo governo per la nostra Regione dovrebbe mettere da parte il solito sistema di spartizione delle poltrone , i ricatti e le esagerate pretese dei singoli consiglieri".