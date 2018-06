Ferrari, clienti top in Valle d'Aosta

I cento migliori clienti Ferrari che sfilano con i loro bolidi sulle strade della Valle d'Aosta. Una prestigiosa 'Cavalcade' in programma dal 20 al 25 giugno, toccando alcuni luoghi simbolici come i colli del Piccolo e del Gran San Bernardo, ma anche importanti beni culturali come il castello di Issogne e moderni impianti di risalita come la Skyway Monte Bianco.

Giunta alla settima edizione, la manifestazione di granturismo per appassionati del Cavallino rampante attraverserà vari comuni, da Aosta a Saint-Vincent, La Thuile, Saint-Rhemy-En-Bosses, Issogne, Bionaz, Cogne e Courmayeur.

"Cielo azzurro e montagne innevate - ha detto il Direttore Marketing Operativo di Ferrari, Emanuele Carando - con un'eccezionale benvenuto per i nostri clienti top. La Cavalcade è una passeggiata per fargli conoscere il bello dell'Italia a bordo delle loro auto. Abbiamo scelto la Valle d'Aosta per le sue montagne e per le strade che sono perfette per guidare".