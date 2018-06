Autostrade, prorogato sconto su A5

Sarà prorogato fino al 31 dicembre prossimo lo sconto del 67 per cento alla tariffa autostradale sulla tratta tra Aosta e il traforo del Monte Bianco per i valdostani muniti di telepass. Ciò evita l'applicazione per tutto il 2018 degli aumenti, mantenendo invariato il costo del transito rispetto al 2017. "Ringraziamo il CdA della Rav, e in particolare l'Amministratore delegato Zappalà - dichiara il presidente della Regione, Laurent Viérin - per la fattiva collaborazione che ha portato alla proroga di questo sconto. Si tratta della continuazione di una misura concreta a favore dei valdostani che utilizzano l'autostrada tra Aosta e Courmayeur, nell'attesa di una soluzione all'annosa problematica tra la Regione, le concessionarie Sav spa e Rav spa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revisione complessiva delle tariffe sulle autostrade valdostane".