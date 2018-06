Uv, volontà dar vita a maggioranza debole

"Le recenti notizie prefigurerebbero il tentativo di dare vita a una maggioranza debole, composta da forze politiche estremamente eterogenee. L'Union Valdotaine vede in questa operazione la volontà di costruire una maggioranza raccogliticcia, cercando di far forzatamente convivere al suo interno posizioni politiche del tutto antitetiche in una pura ottica spartitoria". E' quanto di legge in una nota del Comité Fédéral e del Gruppo degli eletti dell'Uv, i quali "prendono atto che tale operazione sarebbe possibile solo reggendosi sulla decisione, appresa dagli organi del Movimento attraverso la stampa, di Emily Rini di abbandonare l'Union Valdotaine, malgrado gli impegni da lei sottoscritti al momento della sua candidatura". L'Uv ritiene che "in questa fase di larga frammentazione politica sia necessaria un'assunzione di responsabilità volta ad assicurare un progetto politico serio, ampio e condiviso, in grado di garantire una effettiva stabilità alla Valle d'Aosta".