Scivola su nevaio in Svizzera, morto

E' scivolato su un nevaio ed è precipitato per 50 metri: è morto così, sulle Alpi svizzere, un alpinista israeliano di 69 anni.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 17 giugno. Insieme a un amico, ha lasciato la località di Trient con l'obiettivo di raggiungere quella di Champex attraverso la Fenetre d'Arpette. Una volta valicato il colle, a 2.665 metri di quota, i due hanno iniziato la discesa. Verso le 16, dopo qualche metro percorso sul nevaio, ramponi ai piedi, il sessantanovenne ha perso l'equilibrio ed è caduto. Il compagno ha immediatamente avvertito la polizia cantonale del Vallese, ma una volta giunti sul posto in elicottero, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.