Rubato furgone carico di sigarette

E' caccia al ladro che stamane ha rubato ad Aosta il furgoncino di un tabaccaio carico di beni dei Monopoli dello Stato. I fatti intorno alle 8, fuori dal Deposito fiscale locale di via Kaolack, traversa di corso Lancieri. L'esercente si è rifornito di tabacchi e si è allontanato per qualche istante dal veicolo. In quel frangente il ladro è entrato in azione: è salito sul mezzo e si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. Subito è partita una segnalazione al numero unico per le emergenze 112 e sono scattati i controlli da parte delle forze dell'ordine sulle principali strade. Al momento in questura non è ancora stata presentata la denuncia del furto.