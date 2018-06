Vigili del fuoco, stato di agitazione su contratto regionale

Uno stato di agitazione che, se non ricomposto, potrebbe sfociare in uno sciopero è stato indetto dai sindacati Funzione Pubblica CGIL Valle d'Aosta, Funzione Pubblica Cisl Valle d'Aosta, Uil Fpl Valle d'Aosta, Fp Savt, Fialp Sivder e Conapo. L'oggetto del contendere riguarda la proposta di contratto regionale dei vigili del fuoco giudicata "irrispettosa". In particolare le sigle chiedono "alla stregua di quanto avvenuto già a livello nazionale, che anche in Valle d'Aosta venga riconosciuta ai Vigili del Fuoco quella specificità che ha portato il Governo nazionale a impegnarsi, affinché nel più breve tempo possibile si azzeri la differenza retributiva con le altre forze dell'ordine".