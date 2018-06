Skater contro auto, grave in ospedale

(ANSA) - AOSTA, 16 GIU - Si è schiantato contro un'auto dopo aver perso il controllo dello skate in una discesa: un 18enne aostano è stato ricoverato la scorsa notte in rianimazione per politrauma a seguito di un incidente avvenuto in via delle Betulle ad Aosta. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.