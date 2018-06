Coldiretti, aziende valdostane partecipano al Villaggio contadino di Torino

Sono una decina le aziende agroalimentari valdostane che partecipano fino a domani al Villaggio contadino, allestito ai giardini reali di Torino.

L'iniziativa è organizzata dalla Coldiretti per la promozione e il sostegno delle eccellenze agro-alimentari italiane e dell'agricoltura di montagna. L'appuntamento coinvolge in particolare la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria. La kermesse è stata inaugurata dai ministri dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio e dell'Ambiente Sergio Costa. Alla cerimonia hanno anche partecipato il presidente della Regione Valle d'Aosta Laurent Viérin, l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Nogara e il senatore Albert Lanièce. "Il Villaggio Coldiretti - ha commentato Viérin - rappresenta per la nostra Regione un'opportunità concreta per presentare i suoi prodotti e le sue eccellenze oltre fare conoscere i preziosi prodotti dell'agricoltura di montagna, in una grande realtà cittadina come quella di Torino".