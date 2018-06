Cisl, ennesima aggressione in pronto soccorso

(ANSA) - AOSTA, 16 GIU - Dopo un "ennesimo episodio di violenza-aggressione in pronto soccorso" dell'Ospedale Parini di Aosta, la Cisl Funzione pubblica ha chiesto "con urgenza un incontro all'Azienda Usl per capire quali soluzioni, modifiche strutturali e misure di sicurezza intende intraprendere per prevenire/gestire ulteriori episodi di questo genere". Secondo il sindacato il 29 maggio "sono stati messi in pericolo, dal comportamento di un soggetto presente in sala d'attesa, sia i dipendenti che i pazienti presenti".