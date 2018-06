Uv, evitare pericolosa ingovernabilità

(ANSA) - AOSTA, 15 GIU - "L'approssimarsi del 26 giugno, data di convocazione del primo Consiglio regionale della nuova legislatura, impone di trovare rapidamente delle intese che consentano di evitare dei rinvii che porterebbero ad una pericolosa fase di ingovernabilità". E' l'appello lanciato oggi in una nota dall'Union valdotaine, dopo che "è trascorso quasi un mese delle elezioni regionali del 20 maggio e una serie di veti incrociati e di distinguo non hanno ancora consentito la composizione di una maggioranza di governo per la Valle d'Aosta", scrive il movimento.

Di fronte alla "attuale fase di stallo", l'Uv auspica che "la nuova legislatura possa iniziare regolarmente per consentire di operare, in tempi rapidi, su temi e dossier urgenti, le cui scadenze non sono rinviabili". Secondo l'Uv "è necessaria un'assunzione di responsabilità chiara da parte delle forze politiche, alle quali spetta il compito di confrontarsi per dare vita a una governabilità che possa dare risposte concrete a tutta la Comunità Valdostana".