Sfrattata ruba i mobili, condannata

Sfrattata dal proprietario, prima di lasciare l'alloggio a Nus - in base alle indagini - si è appropriata del mobilio e degli elettrodomestici, riuscendo anche a vendere la cucina. Accusata di appropriazione indebita, una quarantaduenne è stata condannata a 20 giorni di reclusione dal giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore.

Il pm Cinzia Virota aveva chiesto quattro mesi. Il proprietario, parte civile con l'avvocato Valeria Fadda, si era accorto nel giugno 2017 della sparizione dell'arredamento, che ha un valore stimato di 5.000 euro. La cucina, venduta a una donna ignara della provenienza, è stata recuperata (ma essendo stara riadattata per l'impiego in locali diversi non è più utilizzabile).