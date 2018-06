Casinò,udienza C.conti slitta 11 luglio

Slitta all'11 luglio l'udienza di merito, davanti alla Corte dei conti, sui 140 milioni di euro erogati dalla Regione al Casinò di Saint-Vincent tra il 2012 e il 2015. Lo ha deciso la sezione giurisdizionale a seguito del reclamo contro l'ordinanza del 25 maggio scorso che ha in buona parte confermato il sequestro conservativo di beni e conti correnti a 21 consiglieri ed ex consiglieri regionali scattato il 7 marzo.



Il 27 giugno, data che era prevista per il dibattimento di merito, si terrà invece l'udienza per il reclamo (il provvedimento cautelare dovrà arrivare prima della sentenza). A presentare reclamo ieri (ultimo giorno utile) sono stati 12 tra consiglieri ed ex consiglieri di Uv ed Epav: André Lanièce ed Emily Rini (assistiti dall'avvocato Stefano Marchesini), Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joel Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin, Renzo Testolin (avvocati Gianni Maria Saracco e Carlo Emanuele Gallo).