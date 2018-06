Bankitalia,economia Vda torna a crescere

(ANSA) - AOSTA, 15 GIU - Torna a crescere l'economia in Valle d'Aosta, secondo la Banca d'Italia. Dopo la contrazione degli anni della crisi e il ristagno del 2016, i dati dello scorso anno sono nettamente positivi con un aumento del Pil in linea con la media nazionale. Nell'industria - secondo il rapporto annuale della filiale di Aosta - la produzione è cresciuta, spinta dall'export che è aumentato del 20%, e gli investimenti si sono intensificati. Nelle costruzioni l'attività è rimasta debole ma qualche segnale positivo è arrivato per l'anno in corso. Il turismo ha registrato una crescita significativa per il terzo anno consecutivo, in particolare si è intensificato il flusso dei turisti stranieri ed è aumentata la loro spesa pro capite. Anche sull'orizzonte occupazionale sta tornando il sereno: dopo due anni di calo si è invertita la tendenza. La disoccupazione si è ridotta di circa un punto percentuale passando dall'8,7 al 7,8 per cento.