Veti su Uvp, in stallo accordo con Lega

Sono rancori e dissidi ancora legati al "controribaltone" dell'ottobre scorso a tenere banco nelle trattative tra le forze autonomiste - Union valdotaine esclusa - interessate a formare un Governo regionale con la Lega. Se Stella alpina/Pnv ha accantonato i malumori e accettato l'intesa con l'Uvp, Alpe e Mouv' - secondo quanto si è appreso - hanno posto dei veti nei confronti di alcuni esponenti dei 'progressistes'. Veti che Uvp ha giudicato inaccettabili, minacciando di porre dei vincoli a sua volta.

La trattativa, al termine di una giornata convulsa, è entrata in una fase di stallo - a 12 giorni dalla prima riunione del nuovo Consiglio regionale - anche perchè i quattro consiglieri dell'Uvp sono 'numericamente' necessari per formare una maggioranza solida (21 su 35). Il Movimento 5 stelle è infatti propenso a restare all'opposizione, mentre Impegno civico è disponibile a discutere di contenuti con le quattro forze autonomiste ma non di andare al Governo assieme alla Lega. Nel caso che non si trovasse un'intesa, l'Union valdotaine è pronta a cercare un accordo con le forze autonomiste per la formazione di una maggioranza e a tal proposito ha avviato nuovi contatti.