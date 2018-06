Un etto cocaina in auto,arrestata coppia

Per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio una coppia di trentenni, di origini romene e domiciliati ad Aosta, è stata arrestata dalla guardia di finanza. Nella loro auto, nascosto dietro la leva del cambio, è stato trovato un involucro contenente un etto di cocaina. La droga è stata scoperta grazie al fiuto del cane Blade che ne ha subito fiutato la presenza. Durante la perquisizione della casa della coppia sono stati trovati altri sette ovuli di cocaina, in un borsellino custodito in camera da letto, oltre a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento. Le indagini sono dirette dal sostituto procuratore Eugenia Menichetti.