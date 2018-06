Casinò, a rischio udienza 27 giugno

E' a rischio l'udienza di merito davanti alla Corte dei conti sui 140 milioni di euro erogati dalla Regione al Casinò di Saint-Vincent tra il 2012 e il 2015.

Un reclamo contro l'ordinanza del 25 maggio scorso - con cui il consigliere Alessandra Olessina ha in buona parte confermato il sequestro conservativo di beni e conti correnti a 21 consiglieri ed ex consiglieri regionali scattato il 7 marzo - potrebbe costringere la sezione giurisdizionale a posticipare il dibattimento, fissato il 27 giugno. Riguardo sequestro, il collegio (ne faranno parte il presidente Pio Silvestri, il consigliere Paolo Cominelli e un altro collega, ma non Olessina) dovrà pronunciarsi entro 20 giorni da oggi, 14 giugno, data di deposito del reclamo. Il provvedimento dovrà arrivare prima della sentenza di merito, con la quale i giudici si pronunceranno anche sulla misura cautelare e decideranno se condannare - facendo così scattare il pignoramento - o assolvere, procedendo con il dissequestro.

A ricorrere contro il provvedimento cautelare sono stati dieci dei 22 citati a giudizio, tutti consiglieri o ex consiglieri regionali di Union valdotaine ed Epav, assistiti dagli avvocati Gianni Maria Saracco e Carlo Emanuele Gallo: Mauro Baccega, Luca Bianchi, Joel Farcoz, David Follien, Giuseppe Isabellon, Aurelio Marguerettaz, Marilena Péaquin, Ego Perron, Augusto Rollandin, Renzo Testolin. Per gli altri 11 politici coinvolti (il sequestro non riguarda il dirigente regionale Peter Bieler, che è però stato citato a giudizio) resta in vigore il sequestro fino alla sentenza di merito.

L'indagine della guardia di finanza è stata coordinata dal procuratore regionale della Corte dei conti, Roberto Rizzi.