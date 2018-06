Musica 'fil rouge' estate in Cittadella

E' la musica il 'fil rouge' della programmazione estiva della Cittadella dei Giovani di Aosta, ma ci saranno anche teatro, laboratori, cinema, sport e gioco.

Presentato agli organi di informazione, il cartellone va da giugno a settembre. Tra i principali eventi la festa della musica (16 e 21 giugno), lo spettacolo 'Stand'up comedy' di Daniele Raco (22 giugno), la sfilata-spettacolo di maschere 'Reves' (23 giugno), i concerti di Barcelona Gipsy balkan orchestra (28 giugno), Africa Unite (7 luglio al campo sportivo di Sarre), Mascarimirì (20 luglio), Kaos One e dj Craim (27 luglio), The magnetics (4 agosto), Tamtando (25 agosto) e The Uppertones (1 settembre), e Giocaosta (dal 10 al 12 agosto). la partecipazione è libera. "Il senso di questa programmazione - ha spiegato Luisa Trione, membro del direttivo di Cittadella - è legato all'ultimo anno di gestione prima del nuovo appalto, abbiamo voluto concretizzare il lavoro fatto". Direttore artistico della programmazione è Enrico Montrosset.