Vibrazioni e Stato sociale a Musicastelle

Far conoscere e valorizzare, attraverso appuntamenti musicali di rilievo, alcuni tra i più incantevoli paesaggi della Valle d'Aosta: è l'obiettivo della rassegna Musicastelle Outdoor, organizzata dall'Office Régional du Tourisme e dall'Assessorato regionale al Turismo, che avrà come ospiti alcune delle band più note a livello nazionale. Il cartellone si apre sabato 14 luglio con il concerto di Le Vibrazioni in località Vétan di Saint-Pierre (ore 17) mentre il giorno dopo, alle 16, toccherà alla Pfm (Premiata Forneria Marconi) esibirsi in località Ponty di Saint-Rhémy-en-Bosses.

Venerdì 20 luglio (ore 17) Lo Stato sociale - band seconda classificata al Festival di Sanremo 2018 - presenterà i suoi successi nell'area verde del Laghetto di Brusson. Infine il 21 luglio la Bandabardò chiuderà la rassegna alle 17 nei pressi della diga di Beauregard a Valgrisenche.