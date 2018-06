Frane, chiusa strada per Lillaz a Cogne - VIDEO

A causa di una colata di detriti la strada per Lillaz, nel comune di Cogne, è stata chiusa al traffico. Il materiale che ha invaso la carreggiata proviene dallo sterile della miniera di Colonna. La strada verrà riaperta dopo aver verificato le condizioni di sicurezza. La frazione Lillaz è raggiungibile con viabilitá alternativa.

La località di Lillaz resterà isolata per tutta la notte - ma comunque raggiungibile dai mezzi di soccorso - dopo che una colata detritica ha invaso la strada che la collega a Cogne. Infatti "per sicurezza chiuderemo anche la poderale" che fungeva da viabilità alternativa, spiega il sindaco, Franco Allera. A Lillaz "si trovano circa cento residenti, oltre ad alcuni camperisti", aggiunge.

"La colata - sottolinea - continua ad esserci, riprenderemo i lavori per ripristinare la viabilità domani alle 6. Era scesa l'ultima volta nel 2000, quando ci fu l'alluvione". Si tratta di "diverse migliaia di metri cubi: in questa stagione la miniera scarica sempre acqua, che finisce in queste antiche discariche dopo diverso tempo. Prima deve percolare per arrivare alle gallerie e infine su questo ghiaione".