Ex hotel Lanterna, interrogazione Lanièce

"Questo pomeriggio ho presentato un'interrogazione urgente al Ministero dell'Interno per avere notizie certe circa l'ipotetico progetto per la trasformazione dell'ex Hotel Lanterna di Saint-Pierre in un hub per l'accoglienza e lo smistamento di 250 richiedenti asilo". Lo dichiara in una nota il senatore valdostano e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Albert Lanièce. "Nel 2015 - spiega - l'immobile è stato inserito tra gli hub regionali nell'ambito della road map presentata dall'Italia all'Unione Europea. Il Ministero degli Interni, nonostante le ripetute segnalazioni della Regione sull'inidoneità della struttura ad accogliere persone, ha incaricato il Provveditorato alle opere Pubbliche di eseguire i lavori di ristrutturazione, che sono cominciati a fine aprile. Una scelta irrituale e unilaterale, se si considera che tutto questo, compresi anche i lavori di smantellamento della copertura d'amianto, è avvenuto senza alcuna comunicazione agli Enti locali".