Maltempo, avviso protezione civile

Un avviso di attenzione per temporali forti e diffusi in tutta la Valle d'Aosta e allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica è stato diramato per oggi dalla Protezione civile regionale. Nelle ore centrali fino alla sera sono previsti fenomeni diffusi e tendenzialmente forti e associati a raffiche di vento anche forti o molto forti.

Potrebbero verificarsi - secondo la comunicazione - "problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti di locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio, cadute di massi e frane superficiali".