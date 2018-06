La Commune à l'école, premiati 8 progetti

Sono otto i progetti che sono stati selezionati e premiati nell'ambito dell'iniziativa 'La Commune à l'école', promossa dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta in collaborazione con la Presidenza della Regione, l'assessorato regionale dell'istruzione e il Consiglio Valle.

Hanno partecipato 199 studenti di 17 classi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. "Il prossimo anno - ha spiegato Ronny Borbey (Celva) - vogliamo allargare anche alla scuola secondaria di secondo grado. I progetti hanno mostrato una particolare attenzione verso il territorio e sono tutti realizzabili". Per Emily Rini, vicepresidente della Regione e assessore all'istruzione, "è un'iniziativa che cresce e che permette di guardare il territorio da prospettive diverse". Infine il presidente del Consiglio Valle, Joel Farcoz, ha sottolineato che "come valdostani dobbiamo anche insegnare a riconoscere la nostra specificità, culturale e territoriale".

Tra i vincitori l'Istituzione scolastica Saint Roch di Aosta, l'Istituzione scolastica Abbé Prosper Duc di Chatillon, l'Istituzione scolastica Mont Emilius 1 di Saint-Marcel, l'Istituzione scolastica Comunità montana Walser Mont Rose B di Fontainemore, l'Istituzione scolastica Comunità montana Mont Emilius 3 di Plan Félinaz (Charvensod), l'Istituzione

scolastica Comunità montana Valdigne Mont-Blanc di Courmayeur e l'Istituzione scolastica Luigi Barone di Brusson.