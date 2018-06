Nogara, interventi condivisi con oo.ss

(ANSA) - AOSTA, 9 GIU - "Negli ultimi mesi l'Assessorato ha organizzato diversi incontri con le Organizzazione sindacali nel corso dei quali sono stati condivisi il programma degli interventi dei cantieri forestali, le assunzioni suddivise per settori e qualifiche e le modalità di reclutamento del personale". Così l'assessore regionale all'Agricoltura e risorse naturali, Alessandro Nogara, replica alle dichiarazioni dei sindacati riguardo al settore forestale. "Durante gli incontri - spiega - non sono emerse particolari osservazioni da parte dei rappresentati sindacali che anzi, hanno espresso soddisfazione per l'aumento del numero e del periodo di assunzione degli operai a tempo determinato".