Incendi, rogo in appartamento Aosta

Un incendio ha distrutto un alloggio al settimo piano di una palazzina nel centro di Aosta. Il rogo è divampato ieri sera, intorno alle 22.30, in viale Partigiani.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dal Centro unico di soccorso, non ci sono persone coinvolte. Polizia e vigili del fuoco sono al lavoro per individuare le cause dell'incendio.