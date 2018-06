Mamma dona rene a figlia malata

(ANSA) - PAVIA, 8 GIU - Una donna di 33 anni residente a Rosasco (Pavia), un comune della Lomellina, è stata operata con un trapianto di rene grazie all'organo che le è stato donato dalla mamma di 62 anni. L'intervento è stato effettuato all'ospedale Maggiore di Novara. Mamma e figlia, entrambe in buone condizioni, sono ora tornate a casa. A darne notizia è, oggi, il quotidiano "La Provincia Pavese".

Da circa dieci anni, la 33enne soffriva di una grave malattia renale, che la costringeva a sottoporsi alla dialisi.

Non appena la madre ha scoperto di essere compatibile per un trapianto "da vivente", è stata avviata la procedura che si è conclusa felicemente con l'operazione effettuata nei giorni scorsi. Entrambe sono state ricoverate per oltre 2 settimane all'ospedale di Novara e ora sono tornate a casa.