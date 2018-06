Soldi presidenza, domani interrogatorio

L'ex presidente della Regione Pierluigi Marquis, il suo ex segretario particolare Donatello Trevisa e l'ex presidente del Consiglio Valle Marco Viérin saranno interrogati domani negli uffici della Procura di Aosta nell'ambito dell'inchiesta sul presunto ritrovamento di 25 mila euro in contanti nella scrivania dell'ufficio del presidente della Regione, segnalato alla polizia il 22 giugno 2017 da Marquis. I tre risultano indagati per concorso in calunnia. La procura aveva chiesto lo scorso marzo una proroga delle indagini per analizzare le migliaia di file scaricati da computer, tablet e telefonini sequestrati.