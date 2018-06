Governo, Vda pronta ad avviare dialogo

"Abbiamo inteso porgere al nuovo Governo le più vive felicitazioni da parte della Valle d'Aosta per gli incarichi assunti, in questa fase politica particolarmente delicata e assicurare la piena disponibilità della nostra Regione al dialogo e al leale confronto per la crescita dell'Italia, alla quale intendiamo partecipare concretamente e intensamente, forti soprattutto del nostro patrimonio identitario e della nostra esperienza autonomista".

E' quanto si legge in una lettera che il presidente della Regione Valle d'Aosta, Laurent Viérin, ha inviato al premier Giuseppe Conte - nonché ai due viceministri Matteo Salvini e Luigi di Maio, e al Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Erika Stefani - al termine del percorso parlamentare che ha visto l'insediamento definitivo del Governo della Repubblica.